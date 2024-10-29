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Mavi -Vatan'da nefes kesen gösteri

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ekim 2024 09:29 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:58

Mersin'de bulunan Türkiye'nin yerli ve milli gemilerinden TCSG Yaşam, şehit aileleri ve gazileri misafir etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın denizden ve havadan gerçekleştirdiği ‘Su Gözü’ gösterisi ise nefes kesti.

29 EkimCumhuriyet Bayramı​ etkinlikleri çerçevesinde, Mersin​ Valiliği koordinasyonunda Sahil Güvenlik​ Komutanlığı tarafından TCSG Yaşam gemisinde şehit aileleri ve gaziler için özel bir program düzenlendi. Akdeniz Bölge Komutanlığı’nın misafiri olan şehit aileleri ve gaziler, gemiyle mavi vatana açıldı.

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İZLEYENLERE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞATTI 

Sahil Güvenlik botları ve helikopterinin denizde sergilediği ‘Su Gözü’ gösterisi, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı ve başarıyla sona erdi.

Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmenin coşkusu, mutluluğu ve heyecanıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum" dedi.

Mavi vatanda nefes kesen gösteri - 2. Resim

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Vali Pehlivan, bu kapsamda yerli ve milli TCSG Yaşam gemisinde şehit aileleri ve gazileri ağırladıklarını ifade etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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