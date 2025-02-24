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 | Mutluhan Yildiz

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonunda yeni gelişme! 20 şüpheliden 15'i tutuklandı

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ’ye maddi destek sağladığı iddiasıyla incelenen Maydonoz Döner zinciri kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’ine tutuklama kararı verildi. Bir şüpheli sağlık problemleri nedeniyle, dört şüpheli ise adli kontrol çerçevesinde serbest bırakıldı.

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Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonunda yeni gelişme! 20 şüpheliden 15'i tutuklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 22:29

İstanbul'da FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan biri sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

MAYDONOZ DÖNER'E KAYYUM ATANMIŞTI!

Maydonoz Döner hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirkete kayyum atanmış, 6 ortağı ise gözaltına alınmıştı.

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı

15 KİŞİ TUTUKLANDI!

Gözaltındaki 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 19’u adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Savcılıkta itiraf etmiş!

NE OLMUŞTU?

FETÖ'ye finans sağladığı ortaya çıkan restoran zinciri Maydonoz Döner'de çalışan veya çalışmış 326 kişinin darbeye teşebbüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi, casusluk gibi çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu iddiasıyla operasyon başlatılmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MAYDONOZ DÖNER SAHİBİ KİMDİR?
Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin'dir. Erzurum doğumlu Şeyhin Canan Poyraz Şeyhin ile evli olan isim Instagram'da 1.943 takipçiye sahiptir. Anadolu Üniversitesi'nde eğitim almıştır.
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