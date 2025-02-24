Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonunda yeni gelişme! 20 şüpheliden 15'i tutuklandı

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ’ye maddi destek sağladığı iddiasıyla incelenen Maydonoz Döner zinciri kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’ine tutuklama kararı verildi. Bir şüpheli sağlık problemleri nedeniyle, dört şüpheli ise adli kontrol çerçevesinde serbest bırakıldı.
İstanbul'da FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’i tutuklandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan biri sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Maydonoz Döner hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirkete kayyum atanmış, 6 ortağı ise gözaltına alınmıştı.
Gözaltındaki 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra 19’u adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'ye finans sağladığı ortaya çıkan restoran zinciri Maydonoz Döner'de çalışan veya çalışmış 326 kişinin darbeye teşebbüs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi, casusluk gibi çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu iddiasıyla operasyon başlatılmıştı.