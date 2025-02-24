Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonunda yeni gelişme! 20 şüpheliden 15'i tutuklandı

İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ’ye maddi destek sağladığı iddiasıyla incelenen Maydonoz Döner zinciri kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 15’ine tutuklama kararı verildi. Bir şüpheli sağlık problemleri nedeniyle, dört şüpheli ise adli kontrol çerçevesinde serbest bırakıldı.