Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

MEB açıkladı: 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda yaptığı denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen 21 okulun ruhsatını iptal etti. Hayalet öğrenci kaydı, izinsiz program kullanımı, onaysız ders kitapları ve tabelalarda yabancı ülke adlarının kullanılması gibi usulsüzlükler nedeniyle idari işlemler başlatıldı.

MEB açıkladı: 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 12:05

, özel okularda yapılan usulsüzlüklerle ilgili harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özel okullara yönelik yapılan denetimlerin devam ettiği, tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapıldığı belirtildi.

MEB açıkladı: 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

HAYALET ÖĞRENCİ, FAHİŞ FİYAT...

Hayalet öğrenci, devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi, Bakanlıkça onaylı ders kitaplarının kullanılmaması, okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması, ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması, izinsiz program kullanımı, kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yabancı ülke ve millet adlarına yer verilmesi gibi durumların yakın takibe alındığı vurgulandı.

MEB açıkladı: 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Usulsüzlüklerin tespit edildiği okullar hakkında idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamdaki bazı inceleme ve soruşturmaların ruhsat iptaliyle sonuçlandığı aktarıldı.

MEB açıkladı: 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Denetimler doğrultusunda, daha önce 12 özel okulun çalışma ruhsatının usulsüzlükler nedeniyle iptal edildiği anımsatılan açıklamada, son denetimlerde 9 okulun daha çalışma izninin iptal edildiği bildirildi.

Mayıs ayından itibaren 21 okulun ruhsatının iptal edildiği bildirilen açıklamada, özel okullara yönelik yürütülen sıkı takiplerin devam edeceği kaydedildi.

