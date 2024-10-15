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MEB tarih vererek açıkladı! Okullar 1.5 gün tatil edilecek

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 23:14 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 23:26
MEB tarih vererek açıkladı! Okullar 1.5 gün tatil edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada okulların 1.5 gün tatil edileceği duyuruldu. Tarih vererek yapılan açıklamada tatilin Türkiye'nin 81 ilinde ilan edildiği duyuruldu. 

Öğrencilerin merakla beklediği tatil​ haberini Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB) duyurdu. MEB​ tarafından yapılan açıklamaya göre 28-29 Ekim tarihleri arasında 81 ildeki okullarda 1.5 gün tatil ilan edildi.

MEB tarih vererek açıkladı! Okullar 1.5 gün tatil edilecek - 1. Resim

MEB TATİL GÜNLERİNİ AÇIKLADI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı karara göre, 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim​ Pazartesi günü öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil olacak.

81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda bu karara uygun olarak öğrenciler ara tatil yapacaklar.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Elif15 Ekim 2024 23:16

Bir buçuk gün daha okula gitmek zorunda kalmayacagim süper habermiş bu da güzel bir molaya imkan verecek.

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