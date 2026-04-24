Meclis okul saldırıları için devrede: Komisyon kurulacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırılarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) araştırma komisyonu kurulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirler belirlenecek.
Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulacak komisyon 22 üyeden oluşacak.
Komisyonun çalışma süresi; başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.