Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırılarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) araştırma komisyonu kurulacak.

HABERİN ÖZETİ Meclis okul saldırıları için devrede: Komisyon kurulacak TBMM, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen saldırıları araştırmak ve çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları risklere yönelik çözüm önerileri geliştirmek üzere 22 üyeli bir araştırma komisyonu kuracak. TBMM, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili araştırma komisyonu kuracak. Komisyon, çocukların dijital ortamlardaki risklerini ve olumsuz etkilerini araştıracak, çözüm önerileri geliştirecek ve önleyici tedbirleri belirleyecek. Komisyon 22 üyeden oluşacak. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirler belirlenecek.

KOMİSYON 22 ÜYEDEN OLUŞACAK

Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulacak komisyon 22 üyeden oluşacak.

ÇALIŞMA SÜRESİ 3 AY

Komisyonun çalışma süresi; başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.