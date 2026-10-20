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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:37

Mekke İttifakı Anlaşması kanun teklifi Meclis'te

Mekke İttifakı Anlaşması'na dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Mekke İttifakı Anlaşması kanun teklifi Meclis'te
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 12:37

, ve arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması TBMM'ye sunuldu.

HABERİN ÖZETİ

Mekke İttifakı Anlaşması kanun teklifi Meclis'te

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM'ye sunuldu.
Anlaşma, 7 Ağustos'ta Mekke'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud tarafından imzalanmıştı.
Anlaşma, üç ülkenin bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansımasıdır.
Anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Mekke İttifakı Anlaşması kanun teklifi Meclis'te

7 AĞUSTOS'TA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı , Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

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#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
#Pakistan
#suudi arabistan
#mekke
#Gündem
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