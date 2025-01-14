Menisküs ameliyatı hayatını kararttı: Yanlış hareket engelli bıraktı

14 Ocak 2025 21:13 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 21:19

Gaziantep’te menisküs ameliyatı sırasında ayak siniri kesilen Ergün Kaygın, koltuk değneklerine mahkum oldu; engelli kalan talihsiz adam tedavi ve adalet için destek bekliyor.

Ankara'da 4 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da 4 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep’te yaşayan 42 yaşındaki Ergün Kaygın, 2021 yılında geçirdiği çapraz bağ ve menisküs ameliyatında yapılan bir hata sonucu engelli kaldı. Nakliye aracı kapağının ayağına çarpmasıyla başlayan süreçte, operasyon sırasında yanlışlıkla ayak sinirinin kesilmesi iddiası Kaygın’ın yaşamını kökten değiştirdi.

YANLIŞ MÜDAHALE HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Menisküs ve çapraz bağ ameliyatı sırasında yapılan hatayla sinirlerinin kesildiğini belirten Kaygın, ameliyat sonrası sol ayağında hissizlik, şiddetli ağrılar ve hareket kısıtlılığı yaşadı. Durumunun kalıcı olduğunu öğrenen Kaygın, doktorlar ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

FİZİK TEDAVİDE GÜÇ KAYBINI ÖĞRENDİ

Yaşadığı süreci anlatan Kaygın, fizik tedavi sırasında güç kaybını fark ettiğini ifade ederek, “Ayağıma EMG çekildi ve sinirlerimin kesildiğini söylediler. Başka hastanelere başvurdum ancak hepsi yapacak bir şey olmadığını söyledi. Artık koltuk değneklerine mahkumum” dedi.

ÇOCUKLARINA BAKABİLMEK İÇİN TEDAVİ İSTİYOR

Kaygın, tedavi için destek talebinde bulunarak, “Tedavi şansı varsa iyileşmek ve çalışarak çocuklarıma ekmek götürmek istiyorum. Dava sürecim devam ediyor, bu hatanın sorumlularından adalet bekliyorum,” şeklinde konuştu.

Yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için mücadele eden Ergün Kaygın, toplumdan ve yetkililerden yardım çağrısında bulundu.