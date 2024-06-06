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Meral Akşener'in yeni imajı çok konuşuldu: Madonna sarısı değil

Editör: Merve Yaz
06 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:06
Meral Akşener&#039;in yeni imajı çok konuşuldu: Madonna sarısı değil

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in saçlarını sarıya boyayarak imaj değişikliğine gitmesi gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin perde arkasının yorumlandığı bir canlı yayın programında Akşener'in saçları daha çok konuşuldu.

31 Mart yerel seçimlerinde alınan kötü sonuçların ardından genel başkanlıktan ayrılan Meral Akşener günler sonra ortaya çıktı. İnzivaya çekilen Akşener sürpriz bir görüşmeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşme çok konuşulurken, diğer bir gündem ise Akşener'in imaj değişikliği oldu. 

Meral Akşener'in yeni imajı çok konuşuldu: Madonna sarısı değil - 1. Resim

ÜST KISIMLARDA BOYA YOK 

CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi programında gündem, Erdoğan-Akşener görüşmesiydi. Konuklar arasında Meral Akşener'in kızıl olan saçlarını sarıya boyatması da yorumlandı. Konuklardan Hakan Bayrakçı, Akşener'in saçlarıyla ilgili "Yorumlara gelen bir bayan arkadaşımız var, saçta diyor üst kısımlarda boya yok, kesim yapılmış sadece diyor. Çünkü yanda önceki saçtan kalan kızıllıklar var diyor." dedi.

Meral Akşener'in yeni imajı çok konuşuldu: Madonna sarısı değil - 2. Resim

"MADONNA SARISI DEĞİLMİŞ"

Bunun üzerine konuklar "Madonna sarısı değilmiş." dedi. Abdulkadir Selvi ise "Hanımefendiye itirazım var. Saçında çok beyazlar, o beyazları kapatmak için belli ki boya atılmış ama ton farkı var." dedi.

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