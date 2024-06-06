Meral Akşener'in yeni imajı çok konuşuldu: Madonna sarısı değil

06 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:06

31 Mart yerel seçimlerinde alınan kötü sonuçların ardından genel başkanlıktan ayrılan Meral Akşener günler sonra ortaya çıktı. İnzivaya çekilen Akşener sürpriz bir görüşmeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşme çok konuşulurken, diğer bir gündem ise Akşener'in imaj değişikliği oldu.

ÜST KISIMLARDA BOYA YOK

CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu Akıl Çemberi programında gündem, Erdoğan-Akşener görüşmesiydi. Konuklar arasında Meral Akşener'in kızıl olan saçlarını sarıya boyatması da yorumlandı. Konuklardan Hakan Bayrakçı, Akşener'in saçlarıyla ilgili "Yorumlara gelen bir bayan arkadaşımız var, saçta diyor üst kısımlarda boya yok, kesim yapılmış sadece diyor. Çünkü yanda önceki saçtan kalan kızıllıklar var diyor." dedi.

"MADONNA SARISI DEĞİLMİŞ"

Bunun üzerine konuklar "Madonna sarısı değilmiş." dedi. Abdulkadir Selvi ise "Hanımefendiye itirazım var. Saçında çok beyazlar, o beyazları kapatmak için belli ki boya atılmış ama ton farkı var." dedi.