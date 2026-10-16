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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 22:43

Mersin’de aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti: Caddeler göle döndü, trafik durma noktasına geldi

Mersin kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli sağanak yağış, caddelerde su taşkınlarına yol açtı. Ana arterlerde sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yağışın ardından sular çekilirken, olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Mersin’de aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti: Caddeler göle döndü, trafik durma noktasına geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 22:43

'de akşam saatlerinde başlayan , kent merkezinde su taşkınlarına neden oldu. 

Mersin’de aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti: Caddeler göle döndü, trafik durma noktasına geldi

ANA ARTERLERDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, özellikle ana arterlerde akışı olumsuz etkilendi. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. 

Mersin’de aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti: Caddeler göle döndü, trafik durma noktasına geldi

1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren yağmurun etkisini kaybetmesiyle birlikte sular hızla çekilirken, büyük bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Mersin’de aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti: Caddeler göle döndü, trafik durma noktasına geldi
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ETİKETLER
#Mersin
#trafik
#Sağanak Yağış
#cadde
#Su Taşkınları
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