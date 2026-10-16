Mersin’de aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti: Caddeler göle döndü, trafik durma noktasına geldi

Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezinde su taşkınlarına neden oldu.

ANA ARTERLERDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, özellikle ana arterlerde trafik akışı olumsuz etkilendi. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

1 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1 saat süren yağmurun etkisini kaybetmesiyle birlikte sular hızla çekilirken, büyük bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.