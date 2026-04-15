Mersin'de bir öğrenci okula silahla geldi! Son anda fark edildi, gözaltına alındı

Dün Şanlıurfa/Siverek'te lise bugün de Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı olayı yaşandı. Yaşananları Tüm Türkiye büyük bir endişeyle takip ederken korkutan bir haber de Mersin'den geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla girdiği tespite edildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine okul yönetimi ve okul polisi tehlikeli bir durum oluşmadan öğrencideki silahı aldı. Silaha el konulurken öğrenci ise gözetim altına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öğrencinin okula ne amaçla silahı getirdiğinin henüz bilinmediği ve Mersin'de ikamet ettiği öğrenildi.