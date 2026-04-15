SON DAKİKA!
Mersin'de bir öğrenci okula silahla geldi! Son anda fark edildi, gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde lise son sınıf öğrencisi okulda silah ile yakalandı. Silaha el konulurken öğrenci polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Dün Şanlıurfa/Siverek'te lise bugün de Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı olayı yaşandı. Yaşananları Tüm Türkiye büyük bir endişeyle takip ederken korkutan bir haber de Mersin'den geldi.

Şanlıurfa Siverek'te bir lisede ve Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırıların ardından Mersin Tarsus'ta bir lisede de bir öğrencinin okula silahla girdiği tespit edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Fatih Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi M.M.A. okula silahla girdi.
Okul yönetimi ve okul polisi tehlikeli bir durum oluşmadan öğrencideki silahı aldı.
Öğrenci gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Öğrencinin okula ne amaçla silahı getirdiğinin henüz bilinmediği öğrenildi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine okul yönetimi ve okul polisi tehlikeli bir durum oluşmadan öğrencideki silahı aldı. Silaha el konulurken öğrenci ise gözetim altına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öğrencinin okula ne amaçla silahı getirdiğinin henüz bilinmediği ve Mersin'de ikamet ettiği öğrenildi.

