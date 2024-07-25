Mersin'de damat dehşeti! Eşi ve ailesini kurşuna dizdi: 3 ölü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 13:10
Mersin'de eşiyle boşanma aşamasında olan adam dehşet saçtı. Sinirden gözü dönen adam, karısını, kaynanasını ve kayınbabasını tabanca ile vurarak öldürdü.
Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Musa Ö. adlı şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan adam dehşet saçtı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Musa Ö., tabancayla eşi Fatma Ö. ile kayınbabası İbrahim Avcı (56) ve kaynanası Elif Avcı'ya (54) rastgele ateş açtı. Fatma Ö. ile İbrahim Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Elif Avcı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Cinayetin ardından şüpheli Musa Ö., jandarma ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı