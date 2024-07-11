Mersin'de dehşet! Suda yüzen cesedi görenler hayrete düştü

11 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:13

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Tarsus'a bağlı Karaçerçili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kanaldaki cesedin M.A.'ya (53) ait olduğunu belirledi. Cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.