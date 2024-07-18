Meteoroloji 6 ili uyardı! Sıcaklıklar tavan yapacak, termometreler 43'ü gösterecek

18 Temmuz 2024 16:06 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:17

Altın fiyatları için kuyumculardan rekor tahmin! Gurbetçiler geldi, piyasa hareketlendi: Bir an önce alın

Altın fiyatları için kuyumculardan rekor tahmin! Gurbetçiler geldi, piyasa hareketlendi: Bir an önce alın

Türkiye'de etkili olan kavurucu sıcaklar nefes aldırmıyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedilen sıcaklıkların daha da artacağı ön görülüyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Güneydoğu'da sıcaklıklar tavan yapacak.

BU SAAT ARALIĞINA DİKKAT

Açıklamada, “Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Diyarbakır 39-42, Şanlıurfa 40-42, Mardin 37-39, Batman 40-43, Siirt 37-40 ve Şırnak 35-37 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.