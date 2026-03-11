Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji duyurdu! Yağış yok, tüm yurtta güneş açacak: İşte 11 Mart 2026 güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun tamamında güneş açacak, batı kesimlerde hava sıcaklıkları artış gösterecek, doğuda ise kış değerleri yaşanacak. Marmara Bölgesinde ise pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 11 Mart Çarşamba güncel hava durumu...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
11.03.2026
07:29
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
07:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Mart Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesinde pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji duyurdu! Yağış yok, tüm yurtta güneş açacak: İşte 11 Mart 2026 güncel hava durumu

11 MART 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

