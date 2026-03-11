Meteoroloji duyurdu! Yağış yok, tüm yurtta güneş açacak: İşte 11 Mart 2026 güncel hava durumu

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Mart Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesinde pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık