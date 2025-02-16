Meteoroloji gün verdi, 12 derece birden düşüyor! Kar yağışı İstanbul'a dönüyor!

Türkiye genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in aktardığına göre, sıcaklıklar 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

KUVVETLİ YAĞMUR SONRA KAR SOĞUKLARI GELİYOR

Hafta başından itibaren kuzeybatı bölgelerinde kuvvetli yağmur beklenirken, salı günü itibarıyla sıcaklıklar hızla düşecek. Çarşamba günü ise ülke genelinde sıcaklıkların azalmasıyla birlikte kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar yağışı görülecek. Yağışların özellikle Karadeniz kıyı illeri ile Doğu Anadolu bölgesinde etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YENİ HAFTA NASIL OLACAK? ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR

İstanbul'da yarın kuvvetli yağmur beklenirken, salı günü yağmur hafifleyecek. Çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kar yağışı öngörülüyor. Kar yağışının çok şiddetli olması beklenmese de, yerde kar örtüsü oluşma ihtimali bulunuyor. Mevcut sıcaklıkların çarşamba ve perşembe günleri 4-5 derecelere düşmesi, en düşük sıcaklıkların ise sıfır derece civarında seyretmesi bekleniyor.

"GEÇTİĞİMİZ SİSTEMDEN DAHA FAZLA YAĞACAK"

Çelik, "Şu anda İstanbul'da kar yağışlarının çok kuvvetli olmasını beklemiyoruz ama geçtiğimiz sistemden biraz daha fazla hissedilecek diyebiliriz. Yerde kar örtüsü bırakma ihtimali daha yüksek." dedi.



ANKARA'DA YENİ HAFTADA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da yarın hafif yağmur, salı günü karla karışık yağmur, çarşamba ve perşembe ise kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının hafif şiddette olması öngörülse de, sıcaklıkların hafta ortasında 2 ila 3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hafta sonunda ise gün boyu sıcaklıkların sıfırın altında kalabileceği belirtiliyor.

İzmir'de iki gün boyunca yağmur etkili olacak. Yarın kuvvetli sağanak, salı günü ise yağmur bekleniyor. Çarşambadan itibaren yağışların kesileceği ancak sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Şu an 15-16 derece civarında seyreden sıcaklıkların 7-8 derecelere kadar inmesi bekleniyor.