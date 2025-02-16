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 | Banu İriç

Meteoroloji gün verdi, 12 derece birden düşüyor! Kar yağışı İstanbul'a dönüyor!

İstanbul dahil yurt geneli beklediği kar yağışı özlemine Şubat ayında kavuştu. İki günlük bölgesel yağışlarla İstanbul'da okullar tatil oldu, barajlar yüz güldürdü. Şubat ayının 3. haftasında da kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM megakentlileri uyardı. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu paylaştı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 18:25

Türkiye genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in aktardığına göre, sıcaklıklar 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

KUVVETLİ YAĞMUR SONRA KAR SOĞUKLARI GELİYOR

Hafta başından itibaren kuzeybatı bölgelerinde kuvvetli yağmur beklenirken, salı günü itibarıyla sıcaklıklar hızla düşecek. Çarşamba günü ise ülke genelinde sıcaklıkların azalmasıyla birlikte kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar yağışı görülecek. Yağışların özellikle Karadeniz kıyı illeri ile Doğu Anadolu bölgesinde etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YENİ HAFTA NASIL OLACAK? ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR

İstanbul'da yarın kuvvetli yağmur beklenirken, salı günü yağmur hafifleyecek. Çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kar yağışı öngörülüyor. Kar yağışının çok şiddetli olması beklenmese de, yerde kar örtüsü oluşma ihtimali bulunuyor. Mevcut sıcaklıkların çarşamba ve perşembe günleri 4-5 derecelere düşmesi, en düşük sıcaklıkların ise sıfır derece civarında seyretmesi bekleniyor.

"GEÇTİĞİMİZ SİSTEMDEN DAHA FAZLA YAĞACAK"

Çelik, "Şu anda İstanbul'da kar yağışlarının çok kuvvetli olmasını beklemiyoruz ama geçtiğimiz sistemden biraz daha fazla hissedilecek diyebiliriz. Yerde kar örtüsü bırakma ihtimali daha yüksek." dedi.

ANKARA'DA YENİ HAFTADA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara'da yarın hafif yağmur, salı günü karla karışık yağmur, çarşamba ve perşembe ise kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının hafif şiddette olması öngörülse de, sıcaklıkların hafta ortasında 2 ila 3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hafta sonunda ise gün boyu sıcaklıkların sıfırın altında kalabileceği belirtiliyor.

İzmir'de iki gün boyunca yağmur etkili olacak. Yarın kuvvetli sağanak, salı günü ise yağmur bekleniyor. Çarşambadan itibaren yağışların kesileceği ancak sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Şu an 15-16 derece civarında seyreden sıcaklıkların 7-8 derecelere kadar inmesi bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

KAR YAĞIŞI SONRASI BARAJLARDA SON DURUM NE?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60,46'ya ulaştı. Geçen yıl kasım ayında yüzde 27,49’a kadar düşen oran, son yağışlarla birlikte arttı. Elmalı Barajı tamamen dolarken, diğer barajlarda doluluk oranları yüzde 47,86 ile 76,83 arasında değişiyor. Barajlardaki toplam su miktarı 525,18 milyon metreküp olarak ölçüldü. Son 10 yılın 15 Şubat tarihli verilerine bakıldığında, en düşük doluluk oranı 2023’te yüzde 33,38, en yüksek oran ise 2015’te yüzde 93,89 olarak kaydedildi.
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