Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı! Güneş yüzünü göstermeyecek: Yağış ve fırtına uyarısı

10 Kasım 2024 17:06 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 17:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu raporunu resmi sitesinden yayımladı. Yeni hafta boyunca ülkenin birçok bölgesinde yağış bekleniyor. MGM hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji 10 Kasım Pazar hava durumu raporunu yayımladı! İstanbul için yağmur ve soğuk uyarısı

Meteoroloji 10 Kasım Pazar hava durumu raporunu yayımladı! İstanbul için yağmur ve soğuk uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada birçok ilde sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, ve İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışların Afyonkarahisar ve Karaman çevresinde zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Antalya’nın batı ilçelerinde ise kuvvetli yağmur beklenirken, yağışların bu bölgede hayatı olumsuz etkileyeceği bildirildi.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Doğu Akdeniz kıyılarında ise şiddetli rüzgar etkisin gösterecek. Uzmanlar; olası sel, fırtına ve ani su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.