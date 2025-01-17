Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı! Pus, yağış, kar uyarısı bir arada!

17 Ocak 2025 06:24 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 06:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu bildirimlerine göre 17 Ocak Cuma günü ve hafta sonu tahminleri belli oldu. İstanbul'a kar yağışı henüz ufukta görünmemişken yurdun bazı kesimleri sağanak yağış bazı kesimleri de kar yağışı etkisi altına girecek. Sömestir tatilinde karnelerin verilmesiyle yola çıkacaklar dikkat! Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Milyonlarca öğrenci için sömestir tatili başlıyor! Yeni karneler ilk kez verilecek

Milyonlarca öğrenci için sömestir tatili başlıyor! Yeni karneler ilk kez verilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizi etkisi altına alan soğuk hava dalgasına karşı peş peşe uyarılarda bulundu. Okullarda karnelerin dağıtılmasıyla yurdun bir bölümü için kış tatili başlıyor. Hafta sonunun nasıl bir hava durumuyla geçirileceği de merak ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgeler parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirirken, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde sağanak yağmur bekleniyor. Ancak asıl tehlike iç kesimlerde! Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Tokat ve Ardahan gibi illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

DİKKAT! DON​, SİS​ VE ÇIĞ KAPIDA

İç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları düşüyor, buzlanma ve don olaylarıyla birlikte sis ve pus hayatı olumsuz etkileyebilir. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi alarm veriyor.

HAVA SOĞUYOR, RÜZGAR ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR!

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşerken, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Meteoroloji, soğuk hava dalgasının etkisiyle günlük yaşamda aksamalara karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

HAZIRLIKLI OLUN!

Buzlanma, çığ ve ulaşım aksaklıkları gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak için tedbirinizi alın! Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması hayati önem taşıyor. Bu kış, doğa sizi şaşırtabilir!

BÖLGELERE GÖRE 17 OCAK CUMA HAVA DURUMU​

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Sıcaklıklar: Çanakkale 10°C, Edirne 7°C, İstanbul 10°C, Kırklareli 7°C.

EGE

Parçalı ve az bulutlu hava hakim. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Sıcaklıklar: Afyonkarahisar 6°C, Denizli 12°C, İzmir 14°C, Muğla 15°C.

AKDENİZ

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Sıcaklıklar: Adana 20°C, Antalya 19°C, Hatay 19°C, Mersin 20°C.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Karaman ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Pus, sis, buzlanma ve don uyarısı mevcut.

Sıcaklıklar: Ankara 6°C, Eskişehir 6°C, Konya 6°C, Sivas 3°C.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Sıcaklıklar: Bolu 5°C, Düzce 9°C, Sinop 10°C, Zonguldak 8°C.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarında ve Ordu çevresinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi var.

Sıcaklıklar: Amasya 8°C, Artvin 4°C, Samsun 11°C, Trabzon 9°C.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Ardahan çevresinde kar yağışı bekleniyor. Bölgede buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkat edilmeli.

Sıcaklıklar: Erzurum -1°C, Kars -2°C, Malatya 9°C, Van 2°C.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Sıcaklıklar: Diyarbakır 13°C, Gaziantep 13°C, Siirt 13°C, Şanlıurfa 14°C.