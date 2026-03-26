Meteoroloji illeri tek tek sıralayıp uyardı! Kar yağışı ve kuvvetli sağanak günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mart Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan tahmine göre, batı illerinde bugün güneş yüzünü gösterirken, doğu illerinde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında ise kuvvetlenecek.
Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
|EDİRNE
|16°C
|Parçalı bulutlu
|İSTANBUL
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KIRKLARELİ
|14°C
|Parçalı bulutlu
|(Genel)
|-
|Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
|EGE
|A.KARAHİSAR
|13°C
|Parçalı ve yer yer çok bulutlu
|DENİZLİ
|17°C
|Parçalı bulutlu
|İZMİR
|17°C
|Az bulutlu
|MANİSA
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|(Genel)
|-
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyılar az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
|AKDENİZ
|ADANA
|20°C
|Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle iç kesimleri sağanak yağışlı
|HATAY
|16°C
|Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|MERSİN
|19°C
|Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|(Genel)
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Antalya'nın iç kesimleri sağanak yağışlı.
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ÇANKIRI
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ESKİŞEHİR
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KONYA
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|(Genel)
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman çevreleri yağmur/sağanak yağışlı. Sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DÜZCE
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KASTAMONU
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ZONGULDAK
|10°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|(Genel)
|-
|Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|SAMSUN
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
|TOKAT
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|TRABZON
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
|(Genel)
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, kıyılar yağmur/sağanak, Doğu Karadeniz içleri yağmur ve karla karışık yağmurlu. Doğu Karadeniz içleri yükseklerinde çığ tehlikesi. Orta Karadeniz içlerinde sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
|KARS
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece kar yağışlı
|MALATYA
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
|VAN
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
|(Genel)
|-
|Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağışlı. Gece güneydoğuda yer yer kuvvetli yağmur/karla karışık yağmur, doğu yükseklerinde kar. Sabah ve gece doğuda buzlanma/don. Doğu yükseklerinde çığ tehlikesi.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|15°C
|Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
|GAZİANTEP
|13°C
|Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
|SİİRT
|14°C
|Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|15°C
|Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
|(Genel)
|-
|Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.