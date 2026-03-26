Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem


 | Özge Sönmez

Meteoroloji illeri tek tek sıralayıp uyardı! Kar yağışı ve kuvvetli sağanak günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; bugün yurdun batı kesimlerinde güneş açacağı bildirilirken, doğu illerinde de sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürecek. İşte 26 Mart Perşembe güncel hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 07:34
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 07:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mart Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan tahmine göre, batı illerinde bugün güneş yüzünü gösterirken, doğu illerinde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında ise kuvvetlenecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

26 MART PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bultu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Hava Durumu
MARMARAÇANAKKALE17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
EDİRNE16°CParçalı bulutlu
İSTANBUL12°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ14°CParçalı bulutlu
(Genel)-Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
EGEA.KARAHİSAR13°CParçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ17°CParçalı bulutlu
İZMİR17°CAz bulutlu
MANİSA18°CParçalı ve az bulutlu
(Genel)-Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyılar az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
AKDENİZADANA20°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY16°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN19°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
(Genel)-Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Antalya'nın iç kesimleri sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLUANKARA15°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI14°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR17°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA12°CParçalı ve çok bulutlu
(Genel)-Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman çevreleri yağmur/sağanak yağışlı. Sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
BATI KARADENİZBOLU14°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE14°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU15°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK10°CParçalı ve çok bulutlu
(Genel)-Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA13°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN12°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT13°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
(Genel)-Parçalı ve çok bulutlu, kıyılar yağmur/sağanak, Doğu Karadeniz içleri yağmur ve karla karışık yağmurlu. Doğu Karadeniz içleri yükseklerinde çığ tehlikesi. Orta Karadeniz içlerinde sabah ve gece pus/sis bekleniyor.
DOĞU ANADOLUERZURUM9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece kar yağışlı
MALATYA13°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
VAN9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
(Genel)-Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağışlı. Gece güneydoğuda yer yer kuvvetli yağmur/karla karışık yağmur, doğu yükseklerinde kar. Sabah ve gece doğuda buzlanma/don. Doğu yükseklerinde çığ tehlikesi.
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR15°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP13°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT14°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA15°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
(Genel)-Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.