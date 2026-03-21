Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı ve sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramın 2. günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün de yurdun tamamında yağış olacağı bildirildi. Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı beklenirken, diğer bölgelerde de kar yağışının etkili olacağı bildirildi. İşte 21 Mart Cumartesi güncel hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 09:22

21 Mart Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bayramın ikinci gününde de ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı ve sağanak etkili olacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı ve sağanak etkili olacak

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı ve sağanak etkili olacak

21 MART 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir ve Aydın dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 6°C, 14°C
Çok bulutlu

MUĞLA 4°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana ile Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 13°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR 4°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 7°C, 12°C
Çok bulutlu

TOKAT 6°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 8°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin(Kars ve Ardahan hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl ve Muş'un güneyi ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 0°C, 7°C
Çok bulutlu

MALATYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 1°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın resmen çakıldı! İşte 21 Mart 2026 güncel çeyrek, ons, gram altın fiyatları
Antalya'da 6 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme: Sera sahibi tutuklandı
Bodrum'da marinada yangın! Milyonluk tekneler alev topuna döndü
ETİKETLER
#hava durumu
#meteoroloji genel müdürlüğü
#sağanak yağış
#kar yağışı
#Kuvvetli Yağış Uyarısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.