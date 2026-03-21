Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kar yağışı ve sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mart Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, bayramın ikinci gününde de sağanak yağış ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş'un güneyi, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların 1600 m rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden; İç Anadolu’nun doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 4°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir ve Aydın dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 6°C, 14°C
Çok bulutlu
MUĞLA 4°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana ile Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 10°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 12°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 13°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda Güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.
ANKARA 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
NEVŞEHİR 4°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN 7°C, 12°C
Çok bulutlu
TOKAT 6°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 8°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin(Kars ve Ardahan hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl ve Muş'un güneyi ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS 0°C, 7°C
Çok bulutlu
MALATYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 1°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı