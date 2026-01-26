Menü Kapat
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre bu hafta yurt genelinde hava yağışlı geçecek. Bugün İstanbul başta olmak üzere Trakya, Ege ve Akdeniz'deki birçok ilde sağanak etkili olacak. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağmur bekleniyor. İşte 26 Ocak Pazartesi günü yurt genelinde hava durumu...

Onur Kaya
26.01.2026
08:24
26.01.2026
08:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

METEOROLOJİ İSTANBUL'DA SAĞANAK İÇİN SAAT VERDİ

Öte yandan İstanbul'da bugünden itibaren başlayacak olan sağanak hafta boyunca sürecek. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

26 OCAK 2026 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli sağanak geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

