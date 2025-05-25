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 | Baran Aksoy

Meteoroloji uzmanı uyardı! Sağanakla fırtına birlikte vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftada yurt genelinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak ise yaptığı açıklamada vatandaşları olası fırtınaya karşı uyardı.

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Meteoroloji uzmanı uyardı! Sağanakla fırtına birlikte vuracak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 16:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı açıklamaya göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneydoğusunda, öğleden sonra ise İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç bölgelerinde güney yönlü kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtınalar bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de hava tahminine ilişkin bilgiler verdi. Son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışlı sistemin etkili olacağını belirten Tekin, yarın batı kesimlerde görülecek sağanağın hafta boyunca yer yer gök gürültülü olacağını söyledi.

Meteoroloji uzmanı uyardı! Sağanakla fırtına birlikte vuracak

SAĞANAK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK

Yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini bildiren Tekin, "Salı günü İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışları göreceğiz. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağışları görmeye devam edeceğiz." dedi.

Meteoroloji uzmanı uyardı! Sağanakla fırtına birlikte vuracak

METEOROLOJİ UZMANI UYARDI

Tekin, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni haftada gelecek yağışla mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına ineceğini belirtti. Yarın Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğine dikkati çeken Tekin, vatandaşları olası fırtınaya karşı uyardı. Yağışlı sistemin etkisiyle yarın batı kesimlerde yer yer toz taşınımı beklendiğini vurgulayan Tekin, çamur şeklinde yağış görülebileceğini dile getirdi.

Meteoroloji uzmanı uyardı! Sağanakla fırtına birlikte vuracak

ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olması öngörülüyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

BUGÜNKÜ HAVA DURUMU
Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Dün akşam saatlerinde Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yağmur bulutları, bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyindeki birçok ilde etkili olacak. İstanbul da güne yoğun bulut örtüsü ve yer yer yağışla başlayan kentler arasında.
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