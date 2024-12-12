Meteoroloji uzmanından yoğun kar yağışı uyarısı! Güneş yüzünü göstermeyecek

12 Aralık 2024 13:46 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunu değerlendiren Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, kritik uyarılarda bulundu. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşeceğini belirten Tekin, önümüzdeki günlerde ülkenin büyük bir bölümünün sağanak yağmur ve yoğun kar yağışlı havanın etkisi altına gireceğini söyledi.

Türkiye​, Balkanlar​ üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı güncel hava durumunda ülke genelinin yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde hızla düşmesi beklenirken peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Ülkenin yağışlı havanın etkisi altına girdiğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşeceğini aktaran Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Önümüzdeki günlerde ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Yağışlar genellikle kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Sivas ile Çankırı çevrelerinin ise kar yağışlı geçeceğini tahmin etmekteyiz” diye konuştu.

İSTANBULLULAR DİKKAT

İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Konya, Karaman çevreleri ile Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep, Kilis, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur beklendiğini söyleyen Tekin, "Hava Tahmin Uzmanı Tekin, “Cuma gününe bakıldığında ise bu yağışlı sistem kuzey kesimlerde kendini gösterecek. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yine yağışları göreceğiz. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerdeyse kuvvetli kar yağışı şeklinde olacak” ifadesini kullandı.

YAĞIŞLAR HAFTA SONU DA SÜRECEK

Yağışlı havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, “Cumartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar devam edecek. Pazar günü ise yeni bir yağışlı sistem ülkemizi batı kesimlerden başlayarak etkileyecek. Hava sıcaklığı da önümüzdeki günlerde mevsim normalleri altında seyredecek” dedi.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Karadeniz Bölgesi'nin geneline hakim olan bir yağış​ gerçekleşeceğini aktaran Tekin, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de, bunun dışında Iğdır, Van ve Ağrı çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Hatay'da da kuvvetli yağmur, kuvvetli sağanak söz konusu. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışının olduğu yerlerde ise buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz.”