Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı! Güneşe ve sıcaklıklara aldanmayın: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) güncel hava durumu raporunu yayımladı. Verilere göre; Marmara, Akdeniz, Güneydoğu ve Ege bölgesi sağanak yağışların etkisi altına girecek. İstanbul'da da sağanak yağışların Razaman Bayramı boyunca etkisini göstereceği tahmin ediliyor. İşte güncel hava durumu raporu
Ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini kaybederken birçok bölgede de sıcaklılar mevsim normallerine döndü. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar 15 derecenin üzerine çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yeni yayımladığı güncel hava durumu raporuna göre; güneşe bir süre veda edeceğiz. 28 Mart Cuma gününden itibaren ülkenin doğusu ve batısı sağanak yağışların etkisin altına girecek. İstanbul dahil birçok kentte Ramazan Bayramı boyunca sağanak yağış etkili olacak.
MGM'nin hemen ardından İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) İstanbullulara uyarı geldi. AKOM'un paylaştığı grafikte; İstanbul'da hafta boyunca hava çoğunlukla bulutlu olacağı ve sıcaklıkların 18-23 derece arasında seyredeği bildirildi. Megakentte cuma gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.
AKOM'un haftalık hava tahmini ise şu şekilde:
1 Nisan Salı: Hafif yağmurlu, 2-5 kg/m² yağış bekleniyor
MGM'nin yayımladığı yurt geneli 5 günlük hava durumu raporuna göre; hafta ortası güneşli ve sakin bir hava varken, hafta sonuna doğru sağanak yağış etkili olacak. 26-27 Mart'tan sonra özellikle; Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu