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 | Baran Aksoy

Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı! Güneşe ve sıcaklıklara aldanmayın: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) güncel hava durumu raporunu yayımladı. Verilere göre; Marmara, Akdeniz, Güneydoğu ve Ege bölgesi sağanak yağışların etkisi altına girecek. İstanbul'da da sağanak yağışların Razaman Bayramı boyunca etkisini göstereceği tahmin ediliyor. İşte güncel hava durumu raporu

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KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 10:25

Ülke genelinde soğuk hava dalgası etkisini kaybederken birçok bölgede de sıcaklılar mevsim normallerine döndü. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde sıcaklıklar 15 derecenin üzerine çıktı.

GÜNEŞE BİR SÜRE VEDA EDECEĞİZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yeni yayımladığı güncel hava durumu raporuna göre; güneşe bir süre veda edeceğiz. 28 Mart Cuma gününden itibaren ülkenin doğusu ve batısı sağanak yağışların etkisin altına girecek. İstanbul dahil birçok kentte Ramazan Bayramı boyunca sağanak yağış etkili olacak.

MGM VE AKOM'DAN PEŞ PEŞE UYARILAR!

MGM'nin hemen ardından İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) İstanbullulara uyarı geldi. AKOM'un paylaştığı grafikte; İstanbul'da hafta boyunca hava çoğunlukla bulutlu olacağı ve sıcaklıkların 18-23 derece arasında seyredeği bildirildi. Megakentte cuma gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA İSTANBUL HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'un haftalık hava tahmini ise şu şekilde:

  • 27 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor
  • 28 Mart Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor
  • 29 Mart Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu, 10-15 kg/m² yağış bekleniyor
  • 30 Mart Pazar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu, 10-15 kg/m² yağış bekleniyor
  • 31 Mart Pazartesi: Hafif yağmurlu, 5-10 kg/m² yağış bekleniyor

  • 1 Nisan Salı: Hafif yağmurlu, 2-5 kg/m² yağış bekleniyor

    https://x.com/ibbAkom/status/1904784268506673391

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MGM'nin yayımladığı yurt geneli 5 günlük hava durumu raporuna göre; hafta ortası güneşli ve sakin bir hava varken, hafta sonuna doğru sağanak yağış etkili olacak. 26-27 Mart'tan sonra özellikle; Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girecek.

RAMAZAN YAĞIŞLI GEÇECEK

  • 26-27 Mart (Çarşamba-Perşembe): Ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim. Yağış beklenmiyor.
  • 28 Mart (Cuma): Batı bölgelerinde (Ege, Marmara ve Batı Karadeniz) gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve doğu kesimler genel olarak açık ve parçalı bulutlu.
  • 29 Mart (Cumartesi): Yağışlı hava doğuya doğru ilerliyor. Ülkenin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.
  • 30 Mart (Pazar): Yağışlar yurt genelinde yaygın hale geliyor. Özellikle batı ve iç kesimlerde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

  • MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

  • EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

  • AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

  • İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

  • BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

  • ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

  • DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

  • GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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