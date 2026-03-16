Meteoroloji verileri paylaştı! İşte arife ve Ramazan Bayramı'nda hava durumu

Türkiye genelinde bahar havası yerini yağışlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre, bayram hazırlığı yapanları yağışlı bir takvim bekliyor.

HAFTA BAŞINDA DOĞU, HAFTA ORTASINDA BATI

Yağışlı sistem Türkiye'ye Doğu Anadolu'dan giriş yapacak. Pazartesi ve Salı, Doğu Anadolu genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise sıcaklık düşüşüyle birlikte kar yağışı görülebilir. Çarşamba ve Perşembe ise yağışlı sistem batıya kayarak Marmara, Ege ve Batı Anadolu’da etkisini gösterecek.

ARİFE VE BAYRAMDA YAĞIŞ VAR

Tahminlere göre, bayram tatili boyunca yağışlar yurdu terk etmeyecek. Arife günü başlayacak olan sağanak yağışlar, bayramın son gününe kadar aralıklarla devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek zirvelerinde kar yağışının bayramda da süreceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak. Bayram süresince büyük şehirlerde beklenen sıcaklık tablosu ise şöyle:

İstanbul: 11–12 derece (Sağanak Yağışlı)

Ankara: 11–12 derece (Sağanak Yağışlı)

İzmir: 14–15 derece (Sağanak Yağışlı)

Antalya: 18–19 derece (Sağanak Yağışlı)