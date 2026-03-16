Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Meteoroloji verileri paylaştı! İşte arife ve Ramazan Bayramı'nda hava durumu

Ramazan Bayramı planı yapanlara Meteoroloji’den uyarı geldi. Hafta başından itibaren Doğu Anadolu’da başlayacak yağışlar, Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Ege’yi de etkisi altına alacak. Arife günü ve bayram boyunca Türkiye genelinde sağanak yağışlar hakim olurken, sıcaklıklar Perşembe günü batıdan başlayarak hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 00:09

Türkiye genelinde bahar havası yerini yağışlı bir sisteme bırakıyor. 'nin haftalık tahmin raporuna göre, bayram hazırlığı yapanları yağışlı bir takvim bekliyor.

95

HAFTA BAŞINDA DOĞU, HAFTA ORTASINDA BATI

Yağışlı sistem Türkiye'ye Doğu Anadolu'dan giriş yapacak. Pazartesi ve Salı, Doğu Anadolu genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise sıcaklık düşüşüyle birlikte kar yağışı görülebilir. Çarşamba ve Perşembe ise yağışlı sistem batıya kayarak Marmara, Ege ve Batı Anadolu’da etkisini gösterecek.

ARİFE VE BAYRAMDA YAĞIŞ VAR

Tahminlere göre, boyunca yağışlar yurdu terk etmeyecek. Arife günü başlayacak olan sağanak yağışlar, bayramın son gününe kadar aralıklarla devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek zirvelerinde kar yağışının bayramda da süreceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak. Bayram süresince büyük şehirlerde beklenen sıcaklık tablosu ise şöyle:

İstanbul: 11–12 derece (Sağanak Yağışlı)

Ankara: 11–12 derece (Sağanak Yağışlı)

İzmir: 14–15 derece (Sağanak Yağışlı)

Antalya: 18–19 derece (Sağanak Yağışlı)

ETİKETLER
#hava durumu
#meteoroloji
#bayram tatili
#Sıcaklık Düşüşü
#yağışlı hava
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.