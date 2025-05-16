Meteoroloji'den 10 il için turuncu ve sarı alarm: Saatte 90 kilometreyi bulan fırtına kopacak! İşte il il 16 Mayıs hava durumu

Meteoroloji'nin son raporuna göre, Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına beklenirken 3 il için turuncu, 7 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yurdun birçok bölgesinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 16 Mayıs hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.
Kuvvetli fırtınaya karşı İzmir, Aydın ve Muğla için turuncu; Çanakkale, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, ve Kütahya için sarı kodlu uyarı verildi.
Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, batısının yer yer gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) bölgenin batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı olması bekleniyor.
BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Muğla ve Denizli haric) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) kıyı kesimlerde kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı olması tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu