Meteoroloji'den 10 il için turuncu ve sarı alarm: Saatte 90 kilometreyi bulan fırtına kopacak! İşte il il 16 Mayıs hava durumu

Meteoroloji'nin son raporuna göre, Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına beklenirken 3 il için turuncu, 7 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yurdun birçok bölgesinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 16 Mayıs hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla ve Denizli haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10 İLDE FIRTINA ALARMI

Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Kuvvetli fırtınaya karşı İzmir, Aydın ve Muğla için turuncu; Çanakkale, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Balıkesir, Denizli, ve Kütahya için sarı kodlu uyarı verildi.

Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIK ARTACAK

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

İŞTE 16 MAYIS İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, batısının yer yer gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) bölgenin batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Muğla ve Denizli haric) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) kıyı kesimlerde kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı olması tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin (Sinop haric) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

