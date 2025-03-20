Meteoroloji'den 33 il için sarı alarm! Kar, sağanak ve fırtına kapıda

Meteoroloji , 20 Mart 2025 hava durumu raporunu açıkladı. Kuvvetli sağanak, fırtına veya kar yağışı beklenen 33 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ancak soğuk kalıcı değil. Havaların ısınacağı tarih de belli oldu. İşte son hava durumu tahminleri...

Yurt genelinde son birkaç gündür etkili olan soğuk hava dalgası bugün birçok kentte etkisini artıracak. Soğuk havaya birçok il ve ilçe merkezinde sağanak, fırtına veya kar yağışı da eşlik edecek. Ancak havaların yeniden ısınacağı ve baharın etkisini hissettireceği tarih de belli oldu. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmur, kar yağacak mı? Havalar ne zaman ısınacak? İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (20 MART 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM)’nin son değerlendirmelerine göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava yağışlı geçecek. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

RÜZGAR ŞİDDETLİ, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Güney Ege ve İç Anadolu’nun güneyinde rüzgarın 40-70 km/sa hızla kuvvetli, Akdeniz’de ise yer yer 70-90 km/sa hızında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

33 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, kar, sağanak ve fırtına nedeniyle 33 kent için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Uyarı yapılan iller şöyle: Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman ve Şırnak.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklıklarında dalgalanmalar sürüyor. Dev kentte hafta sonuna doğru havanın ısınması beklenirken, bugün yer yer hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Ancak hafta sonundan itibaren İstanbul'da hava sıcaklıkları artıyor. Özellikle Pazartesi günü sıcaklığın 19 dereceye kadar çıkması, bahar havasını hissettirecek.



Perşembe: Yağmurlu, 4°C - 11°C

Cuma: Parçalı Bulutlu, 4°C - 12°C

Cumartesi: Az Bulutlu, 3°C - 13°C

Pazar: Parçalı Bulutlu, 4°C - 16°C

Pazartesi: Parçalı Bulutlu, 11°C - 19°C

ÇİFTÇİLER GERGİN BEKLEYİŞTE

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Sel, su baskını, çatı uçması ve buzlanmaya karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı. Şiddetli hava koşullarının tarım arazileri ve hayvancılığı olumsuz etkileyebileceği konusunda çiftçilere uyarı yapıldı. Yetkililer, seraların zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını önerdi.



HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteorolojinin orta ve uzun vadeli raporuna göre hafta sonundan itibaren sıcaklık değerleri ülke genelinde 5 ila 10 derece arasında artacak. Yağşlı hava ise 24 Mart Pazartesi günü tüm yurdu terk ederek yerini genel olarak az bulutlu ve açık bir havaya bırakacak. Bu tarih itibarıyla güney ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları 15-20 derece aralığına gelecek.