Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava tahminlerine göre, hafta sonu yurdun bazı bölgeleri yağışın etkisi altına giriyor. Fırtınanın etkili olması beklenen 9 il için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, 14 ilde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi. İşte hava durumunun ayrıntıları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Haziran 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan tahminlere göre, cumartesi günü Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DÜŞECEK

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, pazar gününden itibaren yağışla beraber azalacak. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise sıcaklık yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: FIRTINA GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) ile kuzey ve kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ve Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden rüzgar ve fırtına (saatte yer yer 70 km) bekleniyor.

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT!

Bu nedenle vatandaşlara ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

14 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Ayrıca hafta sonu Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Sinop, Ordu, Rize ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.