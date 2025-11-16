Metro inşaatındaki faciaya ilişkin 2 kişi yakalandı

Kategoriler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kabataş Metro inşaatında görevli taşeron firmanın sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı.
Dün akşam saatlerinde beton dökme işlemi sırasında yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybederken 3 işçi yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca atanan bilirkişi, kazaya raporunu tamamladı. Raporda kazanın oluşumunda BMA Enerji Mühendislik İnşaat şirketi sahibi B.Ç. ve aynı şirkette şantiye şefi olarak görev yapan O.Ç. kusurlu bulundu.
Gözaltına alınan B.Ç. ve O.Ç. "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.