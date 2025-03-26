Metro İstanbul duyurdu! Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

İstanbul Valiliği kararıyla kapatılan Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler yeniden ulaşıma açıldı. Metro İstanbul, geçici olarak kapatılan hatların yeniden açıldığını duyurdu.

Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar Valilik kararıyla kapatılmıştı.. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada istasyonların yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır."

Dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

https://x.com/metroistanbul/status/1904727339558109613