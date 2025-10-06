Metro seferleri durdu! Güvenlik görevlisi yaka paça dışarı attı

Bursa Yıldırım ilçesindeki metroda iki yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yolcuların panik yaşadığı kavgaya güvenlik görevlileri müdahale etti. Çıkan tartışma sonucu metro seferi durdu. O anlar başka bir yolcunun kamerasına anbean yansıdı.

YÜKSEK SESLE KONUŞMA DEDİ KAVGA ÇIKTI

Merkez Yıldırım ilçesinde seyir halindeki metroda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek sesle konuşma sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ihbarı üzerine metro güvenlikleri duruma müdahale etti.

METRO SEFERLERİ DURDU

Saldırgan şahıs ekipler tarafından metrodan indirilirken, sefer bir süreliğine durduruldu.

Kavga sırasında yolcular korku dolu anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.