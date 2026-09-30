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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 23:43

MHK soruşturmasında gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un telefonundan çocuk istismar videosu çıktı! 'Hacklendi' savunması raporla çürütüldü

Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasında gözaltına alınan Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gözlemci Derneği İstanbul Şubesi Başkanı ve eski yardımcı hakem Ferdi Karadoruk'un telefonundan çocuk istismarı videosu çıktı. Karadoruk, telefonunun hacklendiğini savunurken incelemelerde bunu destekleyen bir veriye rastlanmadı.

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Editor
 TGRT Haber
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MHK soruşturmasında gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un telefonundan çocuk istismar videosu çıktı! 'Hacklendi' savunması raporla çürütüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 23:43

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen MHK soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gözlemci Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı ve eski yardımcı hakem şüpheli Ferdi Karadoruk'un kullandığı GSM hattıyla doğrulanan WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin yüklendiği tespit edildi. 

HABERİN ÖZETİ

MHK soruşturmasında gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un telefonundan çocuk istismar videosu çıktı! 'Hacklendi' savunması raporla çürütüldü

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
MHK soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı ve eski yardımcı hakem Ferdi Karadoruk'un kullandığı WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin yüklendiği ve hesabın hacklendiğine dair herhangi bir verinin bulunmadığı tespit edildi.
Bilirkişi incelemesine göre, 11 Ocak 2024 tarihinde Karadoruk'un kullandığı GSM hattıyla doğrulanan WhatsApp hesabından çocukların kullanıldığı müstehcen video dosyası yüklendi.
Raporda, söz konusu görüntülerin normal pornografik sitelerden temin edilemeyecek, özel gruplarda genellikle para karşılığında sağlanabilecek içerikler olduğu belirtildi.
Şüpheli Ferdi Karadoruk ifadesinde, hattı 18 yıldır kullandığını ancak WhatsApp hesabının Ocak 2024'te çalınarak hacklendiğini savundu.
Karadoruk'un WhatsApp destek adresine gönderdiği e-postada hesabının engellendiğini belirttiği, ancak çalındığı veya hacklendiğine dair bir ifade kullanmadığı tespit edildi.
Bilirkişi raporunda, Karadoruk'un hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğine yönelik dosyada hiçbir veri bulunmadığı kanaatine varıldı.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Raporda, Karadoruk'un hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği yönündeki savunmasını destekleyen herhangi bir verinin bulunmadığı belirtildi.

NCMEC RAPORU İNCELENDİ

Bilirkişi raporunda, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından hazırlanan raporun ve soruşturma dosyasının bütün halinde incelendiği belirtildi. 

MHK soruşturmasında gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un telefonundan çocuk istismar videosu çıktı! 'Hacklendi' savunması raporla çürütüldü

İncelemeye göre, 11 Ocak 2024 tarihinde saat 17.00 sularında WhatsApp üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin yüklendiği bildirilen profil hesabının GSM hattı üzerinden doğrulandığı tespit edildi. 

Söz konusu profile aynı tarihte IP adresi üzerinden erişim sağlandığı kaydedilen raporda, yüklenen görüntünün çocukların kullanıldığı müstehcen video dosyası olduğu belirtildi. 

Raporda ayrıca görüntülerin internet üzerinde normal dolaşım yoluyla pornografik sitelerden temin edilebilecek içerikler olmadığı, paylaşım platformları üzerinden oluşturulan özel gruplarda genellikle para karşılığında temin edilebilecek görüntüler olduğu değerlendirmesine yer verildi.

HESABININ HACKLENDİĞİNİ SAVUNDU

Bilirkişi incelemesinde, söz konusu WhatsApp profil hesabının doğrulandığı numaranın suç tarihinde şüpheli Ferdi Karadoruk tarafından kullanıldığı belirtildi. Karadoruk'un ise ifadesinde, söz konusu GSM hattını 18 yıldır kendisinin kullandığını ancak hattın annesinin adına kayıtlı olduğunu söylediği aktarıldı. 

MHK soruşturmasında gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un telefonundan çocuk istismar videosu çıktı! 'Hacklendi' savunması raporla çürütüldü

Karadoruk, uygulama üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri kendisinin paylaşmadığını, 2024 yılının Ocak ayında kullandığı WhatsApp hesabının üçüncü kişiler tarafından çalınarak hacklendiğini savundu. Karadoruk ayrıca hesabının ele geçirildiğini 15 Ocak 2024 tarihinde WhatsApp'ın destek adresine e-posta göndererek bildirdiğini, yaklaşık bir buçuk ay sonra aynı GSM hattı üzerinden WhatsApp hesabını yeniden kullanmaya başladığını beyan etti.

HACLENDİĞİNE DAİR VERİ BULUNAMADI

Bilirkişi raporunda, Karadoruk'un emniyet görevlilerine sunduğu e-posta yazışmalarının da incelendiği belirtildi. İncelemede, Karadoruk'un 15 Ocak 2024 tarihinde WhatsApp'a gönderdiği "Whatsapp Account Blocked! IMPORENT LEVEL" konulu e-postada hesabının erişime engellendiğine ilişkin şikayette bulunduğu ancak hesabının üçüncü kişiler tarafından çalındığı veya hacklendiğine yönelik herhangi bir ifadenin bulunmadığı tespit edildi. 

MHK soruşturmasında gözaltına alınan Ferdi Karadoruk'un telefonundan çocuk istismar videosu çıktı! 'Hacklendi' savunması raporla çürütüldü

Raporda, Karadoruk'un gönderdiği e-postanın tarihinin NCMEC tarafından hazırlanan raporun dosya oluşturulma tarihiyle aynı olduğu da kaydedildi. Bilirkişi, NCMEC tarafından raporlanan hesaplara yer sağlayıcılar tarafından erişim engeli getirildiğini belirterek, olayda WhatsApp hesabının erişime engellenmesinin hesabın üçüncü kişiler tarafından çalınarak hacklenmesiyle aynı durum olmadığı değerlendirildi. 

Raporda ayrıca Karadoruk tarafından dosyaya sunulan veriler arasında, suç tarihinde kullandığı WhatsApp profil hesabının üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini gösteren herhangi bir verinin bulunmadığı belirtildi. 

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, yapılan incelemeler sonucunda Karadoruk'un hesabının üçüncü kişiler tarafından çalınarak hacklendiğine ilişkin dosyada herhangi bir verinin bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

 

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