MHP lideri Devlet Bahçeli, İbrahim Tatlıses ile görüştü

Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle 7 Nisan Salı günü hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses bugün safra kesesi ameliyatı oldu. Tedavisi süren Tatlıses'i Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, aradı.

BAHÇELİ'DEN TATLISES'E "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmenin yapıldığı bildirildi:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olan ve halen tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir."