MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile MHP'de İstanbul'da İl Teşkilatı'nın ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu. MHP'de yaşanan gelişmenin ardından Yalçın bir açıklama daha yaparak yeni İstanbul il başkanı da duyurdu. Yılmaz açıklamasında İl Başkanlığı'na eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın atandığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ MHP'de yeni İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz oldu MHP'de İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedilmesiyle birlikte eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yeni İstanbul İl Başkanı olarak atandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul'daki il ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Yeni İstanbul İl Başkanı olarak eski Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz atandı. Volkan Yılmaz, 2019-2024 döneminde Silivri Belediye Başkanlığı yapmıştır. Yılmaz, 25. ve 27. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde İstanbul 3. bölge milletvekili adayı olmuştur. Ayrıca, Yılmaz 2012-2019 yıllarında MHP MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.

Yalçın, "Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır" dedi.

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

17 Ocak 1972 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde dünyaya gelen Volkan Yılmaz, İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamladı.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi’nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetimler seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Yılmaz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesidir.