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 | Emir Yücel

MHP’den CHP Kurultayına ilk tepki! Yok hükmündedir

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir (İBB) ve ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yaşanılan bu olayın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultayı toplayacağını, 6 Nisan’da CHP delegelerini sandık başına beklediğini söyledi. CHP'nin almış olduğu bu MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan tepki gecikmedi.

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MHP’den CHP Kurultayına ilk tepki! Yok hükmündedir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 12:05

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı. Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim...

CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum:

Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiyi kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz. 6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz."

MHP'DEN CHP KURULTAYINA İLK TEPKİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararı sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin seçimlerinde usulsüzlük varsa yeni genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi yok hükmündedir."


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