Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını içeren bir paylaşımı alıntılamış, bu paylaşımına "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini eklemişti. İstanbul'da hizmet veren midyeciler, Gürüz'e tepki gösterdi.

"BİZİ KÜÇÜMSEMİŞ, KENDİNE GÜVENEN GELİP YAPSIN"

20 yıldır midyecilik yaptığını söyleyen 42 yaşındaki Cengiz Aslan, "Yıllarca yaptık satıyoruz. Her bölge sattık. Bu sabah bir haber çıktı. Ben üzüldüm. Adnan Yüksel Bey "Anca midyeci olur" demiş küçümsemiş bizi. Annemiz, kardeşimiz yapıyor. Ekmeğimizi yıllarca bundan kazanıyoruz. Bizi küçük göstermesi hiç iyi olmamış. Çok üzüldüm. Evimize çocuklarımıza bununla bakıyoruz. Yıllarca da aynı şekilde hijyenle midyemizi üretiyoruz. Kendine güvenen gelip yapsın. Herkes gelip yapabilir mi? Bu da bir meslek. Üretimdir. En güzel pilavla yapılıyor. İnsanlara hitap ediyoruz. Adnan Yüksel Bey'e şunu söylemek istiyorum. İçeriğini öğrenmesi, gelip yerinde görmesi gerekiyor. Bir yorum yapmak istiyorsan. Yerinde göreceksin. Sonra yorum yapacaksın" dedi.

Resul Kır ise, "Herkes her başarılı insan her işi yapabilir. Ben Ağrılıyım ama demek ki ben başarabiliyorum. Hem midyeyi denizden kendim çıkartıyorum hem de satıyorum. Bir işi bir kitleye bağlamak yanlış. Herkes yapabilir. 81 ilin 81 vatandaşı da yapabilir. Yani bir kişiyle bir ilden alakalı değil" diye konuştu.