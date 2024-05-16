Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihalelere katılma yasağı Resmi Gazete'de yayınlandı

16 May 2024 03:20 - Güncelleme : 16 May 2024 03:22

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir kişi ve bir şirkete ihalelere katılma kararı Resmi Gazete'nin 16 Mayıs tarihli sayısında ilan edildi.

4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı Serra Dar Dokuma Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Afyonkarahisar Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı Hacer Anıkaydın'ın 1 yıl süreyle ihalelere katılmasını yasaklandı.

Kanunun "Yasak fiil ve davranışlar" başlıklı 25. maddesindeki fiillerden birinin gerçekleşmesi durumunda gerçek ve tüzel kişilerin ihalelere katılması yasaklanabilir. Kanundaki yasaklar şu şekilde:

- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

- Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

- Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

- Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

- Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde (Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı) hükümlerine aykırı hareket etmek.

- Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

- Sözleşmenin kanun hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması