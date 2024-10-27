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Minik Hazar'ın kahreden ölümü! Yanarak feci şekilde can verdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 13:49 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:21

Iğdır'da gecekonduda çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerin kısa sürede kapladığı gecekonduda 2 yaşındaki Hazar İleri feci şekilde can verdi.

Iğdır​'ın Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Minik Hazar'ın kahreden ölümü! Feci şekilde yanarak can verdi - 1. Resim

MİNİK HAZAR'I ALEVLER YUTTU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Minik Hazar'ın kahreden ölümü! Feci şekilde yanarak can verdi - 2. Resim

ÇOCUĞU EVDE YALNIZ BIRAKMIŞLAR

Küçük çocuğun cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hazar İleri'nin yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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