Minik Hazar'ın kahreden ölümü! Yanarak feci şekilde can verdi

27 Ekim 2024 13:49 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:21

Iğdır'da gecekonduda çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerin kısa sürede kapladığı gecekonduda 2 yaşındaki Hazar İleri feci şekilde can verdi.

Iğdır​'ın Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

MİNİK HAZAR'I ALEVLER YUTTU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÇOCUĞU EVDE YALNIZ BIRAKMIŞLAR

Küçük çocuğun cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hazar İleri'nin yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.