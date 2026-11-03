MİT Başkanı İbrahim Kalın BAE'de: Stratejik ortaklık güvenlik ve barışa ciddi katkı sağlayacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulundu. Gelişmeyle ilgili Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş açıklamada bulundu.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MİT Başkanı Kalın’ın Abu Dabi’de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid tarafından kabul edildiğini belirtti.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ ORTAK ÇABALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali eş-Şamisi’nin de hazır bulunduğunu bildiren Göktaş, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çabaların ele alındığını kaydetti.

"STRATEJİK ORTAKLIK BARIŞIN KURULMASINA CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

Göktaş, paylaşımında, "BAE ile stratejik ortaklığımızın, bölgesel güvenlik ve barışın tahkimine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesine yer verdi.