16°
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü! İstanbul'da ateşkesle ilgili kritik konu gündeme geldi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas liderleriyle bir araya geldi. Görüşmede İsrail ile sağlanan ateşkes anlaşması konuşuldu ve Hamas heyeti, İsrail'in ihlallerine karşın anlaşmaya bağlı kaldıklarını belirtirken mevcut sorunların aşılması için nasıl bir yol izleneceği de ele alındı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
20:23
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
20:40

Milli İstihbarat Başkanı (), İstanbul'da liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 10 Ekim'de yapılan anlaşması için Hamas heyeti, 'ye ve Cumhurbaşkanı 'a teşekkür etti. Hamas liderleri 'in ateşkes ihlallerine rağmen anlaşmaya bağlılığını bildirdi.

SORUNLARIN NASIL AŞILACAĞI KONUŞULDU

Görüşmede iki heyet, ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuştu. Bununla birlikte ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verildi, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.

