MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle görüştü! İstanbul'da ateşkesle ilgili kritik konu gündeme geldi

Milli İstihbarat Başkanı (MİT), İstanbul'da Hamas liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 10 Ekim'de yapılan ateşkes anlaşması için Hamas heyeti, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Hamas liderleri İsrail'in ateşkes ihlallerine rağmen anlaşmaya bağlılığını bildirdi.

SORUNLARIN NASIL AŞILACAĞI KONUŞULDU

Görüşmede iki heyet, ateşkes sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için atılacak gerekli adımları ve mevcut sorunların nasıl aşılacağını konuştu. Bununla birlikte ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanması noktasında izlenecek yollar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar ve insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabaları hakkında bilgi verildi, daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalar ele alındı.