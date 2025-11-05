Menü Kapat
 | Banu İriç

Gazze'de geçici yönetim için anlaştılar

Gazze'de İsrail'in ateşkesi bozma konusundaki uğraşları devam ederken bir yandan da Hamas ve Filistin yönetimi barışın kalıcı olması konusunda adımlarını sürdürüyor. Hamas ve Filistin yönetimi görüşmesinde geçici komite için uzlaştı.

İhlas Haber Ajansı
05.11.2025
saat ikonu 00:22
05.11.2025
saat ikonu 00:25

'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, ile 'ni yönetecek geçici bir komite kurulması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

GEÇİCİ KOMİTE İÇİN ANLAŞILDI


Hamas ve Filistin yönetimi Gazze Şeridi konusunda anlaştı. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, Arap basınına verdiği röportajda, Filistin yönetimi ile Gazze Şeridi'ni yönetecek geçici bir komite kurulması konusunda anlaştıklarını açıkladı. Marzuk, komitenin sorumlulukları arasında sınır geçişlerini ve Gazze’deki güvenlik güçlerini denetlemenin de yer alacağını belirterek, komitenin Filistin yönetiminden bir bakan tarafından yönetileceğini aktardı. Marzuk, söz konusu kararın ABD tarafından onaylanıp onaylanmadığına ilişkin bilgi vermedi.
Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’ne değinen Mazruk, İsrail'in hala Gazze Şeridi'nde kontrolü altında tuttuğu bölgelerde BM güçlerinin faaliyet göstermesine izin vermediğini ve bunun Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırılmasını öngören ABD planıyla çeliştiğini söyledi.

Gazze'de geçici yönetim için anlaştılar

IRAK ÖRNEĞİ ELE ALINDI

Uluslararası İstikrar Gücü’nün operasyonel ayrıntıları konusunda, örneğin nerede faaliyet göstereceği ve görevinin ne olacağı gibi konularda anlaşmazlıklar olduğunu belirten Marzuk, "Hamas, Gazze'de kontrolü elinde tutan güç. Eğer silahsızlandırılırsa, başka gruplar ortaya çıkacaktır. Irak'ta olduğu gibi. Irak ordusu dağıtıldığında kaos yaşandı ve El Kaide ile DEAŞ ortaya çıktı" dedi.
Uluslararası İstikrar Gücü ile ilgili detaylar netleşmeden Hamas’ın silahsızlandırılmasının bölgede istikrara veya anlaşmaların uygulanmasına katkıda bulunmayacağını aktaran Marzuk, "Herhangi bir yedek güç Filistinlilerden oluşmalı ve Filistinliler tarafından kabul edilmeli. Böylece iç çatışma yaşanmayacaktır" dedi.

