Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

MİT ve Emniyet'ten 47 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 11:29

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. , 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik ve ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 324 şüpheli yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

MİT ve Emniyet'ten 47 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda 324 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonlar 47 ilde gerçekleştirildi.
324 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler arasında aranma kaydı bulunanlar, örgüte finansal destek sağlayanlar ve geçmişte DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenler bulunuyor.
Operasyonlar MİT ve Emniyet'in koordinasyonunda yapıldı.
Terörle mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda;

  • Haklarında aranma kaydı bulunan,
  • Örgüte finansal destek sağlayan ve
  • Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler yakalandı.
"TERÖRLE MÜCADELE KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRECEK"

Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

https://x.com/TC_icisleri/status/2054471536355012675

