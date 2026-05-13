MİT ve Emniyet'ten 47 ilde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik MİT ve Emniyet ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda 324 şüpheli yakalandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 324 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda;
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."