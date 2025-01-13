MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! Reyhanlı saldırısı faili Suriye'de yakalandı

13 Ocak 2025 12:37 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:48

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, ortak bir operasyona imza attı. Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de kıskıvrak yakalandı.

OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit eden MİT ve Emniyet, harekete geçti.

MİT, EMNİYET'E TESLİM ETTİ

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT’in Suriye’de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalandı. MİT, teröristi daha sonrasında Hayat İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti.

FAİLLER TEK TEK YAKALANIYOR

MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de Suriye’de düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirmişti. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.