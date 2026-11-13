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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:33

MİT ve emniyetten ortak FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 6 şüpheli, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

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Editor
 Özge Sönmez
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MİT ve emniyetten ortak FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem görmüş veya görmemiş örgüt mensuplarına finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 

HABERİN ÖZETİ

MİT ve emniyetten ortak FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte maddi destek sağladığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.
Soruşturma FETÖ/PDY kapsamında.
Şüpheliler, örgüt mensuplarına maddi destek sağlamakla suçlanıyor.
Şüpheliler, örgütsel faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor.
Toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından 6 şüpheliye yönelik 13 Kasım tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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#soruşturma
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#şüpheli
#Fetö/pdy
#Gündem
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