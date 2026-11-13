MİT ve emniyetten ortak FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem görmüş veya görmemiş örgüt mensuplarına finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından 6 şüpheliye yönelik 13 Kasım tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.