MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler

12 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:12

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kontrolünde gerçekleştirilen tarihin en büyük takas operasyonuyla 7 ayrı ülkeden toplamda 26 rehine Ankara’ya getirildi.

Operasyon kapsamında, 2’si çocuk 10 rehine Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de Amerika’ya teslimi yapıldı.

Takas operasyonunun başından sonuna kadar tüm süreci MİT yönetti. Tüm dünyada günlerce konuşulan operasyon sonunda her bir ülke ayrı ayrı Türkiye'ye teşekkür etti.

Dünya'nın en önemli ve geniş kapsamlı operasyonlarından bir tanesi olan ve Ankara merkezli yaşanan sürecin detayları ortaya çıktı.

1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde MİT, takasın yapılacağı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Esenboğa Havalimanı, hayatın olağan akışını bozmayacak şekilde operasyon için hazır hale getirildi. Operasyon boyunca takası yapılacak 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu.

RUSYA'DAN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNELER!

ABD'DEN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNELER!

SLOVENYA'DAN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNELER!

ALMANYA'DAN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNE!

NORVEÇ'TEN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNE!

BELARUS'TAN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNE

POLONYA'DAN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNE!