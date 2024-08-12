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MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:12

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği ve tarihin en büyük operasyonlarından birisi olan ‘takas operasyonunun’ detayları ortaya çıktı. 7 ayrı ülkeden toplamda 26 rehinenin MİT kontrolünde Esenboğa Havalimanı'nda takası gerçekleştirildi. İşte tarihi operasyonun görüntüleri...

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kontrolünde gerçekleştirilen tarihin en büyük takas operasyonuyla 7 ayrı ülkeden toplamda 26 rehine Ankara’ya getirildi.

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler - 1. Resim

Operasyon kapsamında, 2’si çocuk 10 rehine Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de Amerika’ya teslimi yapıldı.

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler - 2. Resim

Takas operasyonunun başından sonuna kadar tüm süreci MİT yönetti. Tüm dünyada günlerce konuşulan operasyon sonunda her bir ülke ayrı ayrı Türkiye'ye teşekkür etti.

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler - 3. Resim

Dünya'nın en önemli ve geniş kapsamlı operasyonlarından bir tanesi olan ve Ankara merkezli yaşanan sürecin detayları ortaya çıktı.

1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde MİT, takasın yapılacağı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Esenboğa Havalimanı, hayatın olağan akışını bozmayacak şekilde operasyon için hazır hale getirildi. Operasyon boyunca takası yapılacak 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu.

RUSYA'DAN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNELER!

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler - 4. Resim

ABD'DEN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNELER!

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler - 5. Resim

SLOVENYA'DAN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNELER!

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler - 6. Resim

ALMANYA'DAN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNE!

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler - 7. Resim

NORVEÇ'TEN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNE!

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler - 8. Resim

BELARUS'TAN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNE

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler - 9. Resim

POLONYA'DAN ANKARA'YA GETİRİLEN REHİNE!

MİT’in gerçekleştirdiği takas operasyonunun detayları ortaya çıktı! İşte o görüntüler - 10. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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