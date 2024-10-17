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MİT'ten Adana'da nokta operasyon! El Kaide üyesi yakalandı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ekim 2024 10:53 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:55

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik bombalı saldırının failini Afrika'da yakalarken, ona yardım eden 1 şüpheli de Adana'da yakaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en hassas ve kritik birimlerinden birisi olan Milli İstihbarat Teşkilatı​, ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Suriye​'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik bombalı saldırının failini Afrika​'da kıskıvrak yakalayıp ülkemize getiren Milli İstihbarat Teşkilatı, dünya gündeminde uzun süre konuşuldu. Afrika'da kıskıvrak yakalanan Ahmet Baykara, TSK​'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı olarak biliniyordu. MİT, Ahmet Baykara'ya yardım eden Y.A'yı da Adana'da düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

MİT'ten Adana'da nokta operasyon! El Kaide üyesi yakalandı - 1. Resim

MİT YAKALADI EMNİYETE TESLİM ETTİ!

MİT, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde geçtiğimiz yıllarda Suriye'nin İdlib kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen saldırılarda yer aldığı tespit edilen terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı (28) Afrika'da yakaladı.

MİT'ten Adana'da nokta operasyon! El Kaide üyesi yakalandı - 2. Resim

TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan sorguda Baykara, kendisine Y.A. (29) isimli şahsın yardım ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Y.A.'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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