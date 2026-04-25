Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

MİT’ten uluslararası uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi: Değeri 300 Milyon TL

Milli İstihbarat Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Lazkiye Limanı’nda düzenlenen ortak operasyonda konteyner içine zulalanmış 236 kilogram marihuana ele geçirdi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 15:12

Milli İstihbarat Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir uluslararası uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi.

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri'nin ortak operasyonunda, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan ve Suriye Lazkiye Limanı'na gitmekte olan bir gemide 236 kilogram marihuana ele geçirildi.
Operasyon MİT'in elde ettiği istihbaratla başladı.
Gemi, Mısır/İskenderiye ve Lübnan/Beyrut üzerinden Suriye Lazkiye Limanı'na ulaşacaktı.
Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16/04/2026 tarihinde yapılan uygulamada, geminin taşıdığı konteynerde zulalanmış 236 kilogram marihuana bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Yapılan operasyonda , Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti. MİT’in istihbaratına göre gemi önce Mısır/İskenderiye ve sonra Lübnan/Beyrut’a ulaştı.

Geminin son durağı ise Suriye Lazkiye Limanı olacaktı. MİT’in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

236 KİLOGRAM MARİHUANA: DEĞERİ 300 MİLYON TL

Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16/04/2026 tarihinde yapılan uygulama neticesinde, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.

ETİKETLER
#mit
#esrar
#gümrük muhafaza
#uyuşturucu operasyonu
#Suriye Narkotik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.