Milli İstihbarat Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir uluslararası uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ MİT’ten uluslararası uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi: Değeri 300 Milyon TL Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri'nin ortak operasyonunda, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan ve Suriye Lazkiye Limanı'na gitmekte olan bir gemide 236 kilogram marihuana ele geçirildi. Operasyon MİT'in elde ettiği istihbaratla başladı. Gemi, Mısır/İskenderiye ve Lübnan/Beyrut üzerinden Suriye Lazkiye Limanı'na ulaşacaktı. Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16/04/2026 tarihinde yapılan uygulamada, geminin taşıdığı konteynerde zulalanmış 236 kilogram marihuana bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.

Yapılan operasyonda MİT, Güneydoğu Asya’dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti. MİT’in istihbaratına göre gemi önce Mısır/İskenderiye ve sonra Lübnan/Beyrut’a ulaştı.

Geminin son durağı ise Suriye Lazkiye Limanı olacaktı. MİT’in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

236 KİLOGRAM MARİHUANA: DEĞERİ 300 MİLYON TL

Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16/04/2026 tarihinde yapılan uygulama neticesinde, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.