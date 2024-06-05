Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç kızdan acı haber

05 Haziran 2024 01:02 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 01:06

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Sümeyye G. kontrolündeki motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan genç kız, otomobilin altına girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye G., kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.