MSB açıkladı: Malatya'ya Patriot konuşlandırıldı

ABD-İsrail-İran savaşının başlamasıyla birlikte Türkiye hava sahasını tehdit eden füzelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'den Türk hava sahasının korunması amacıyla kritik bir hamle geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nden yapılan açıklamada, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını açıkladı.

HAVA VE FÜZE SAVUNMA TEDBİRLERİ ARTIRILDI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak, NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır"

PATRIOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Çok Fonksiyonlu Görev: Sadece uçakları değil; balistik füzeleri, seyir füzelerini ve gelişmiş İHA’ları etkisiz hale getirir.

Sadece uçakları değil; balistik füzeleri, seyir füzelerini ve gelişmiş İHA’ları etkisiz hale getirir. Gelişmiş Radar : Aynı anda 100'den fazla hedefi takip edebilir ve 9 hedefe eş zamanlı kilitlenebilir.

: Aynı anda 100'den fazla hedefi takip edebilir ve 9 hedefe eş zamanlı kilitlenebilir. Vur-Öldür Teknolojisi (PAC-3) : Yeni nesil füzeleri, hedefe yaklaşıp patlamak yerine doğrudan çarparak (kinetik enerjiyle) parçalar.

: Yeni nesil füzeleri, hedefe yaklaşıp patlamak yerine doğrudan çarparak (kinetik enerjiyle) parçalar. Mobil Yapı: Tüm sistem kamyonlar üzerindedir; bu da bataryanın yerinin değiştirilmesini ve taşınmasını kolaylaştırır.

Tüm sistem kamyonlar üzerindedir; bu da bataryanın yerinin değiştirilmesini ve taşınmasını kolaylaştırır. Yüksek İrtifa ve Menzil: Yaklaşık 160 km menzil ve 24.000 metre irtifa kapasitesine sahiptir (versiyona göre değişir).

Yaklaşık 160 km menzil ve 24.000 metre irtifa kapasitesine sahiptir (versiyona göre değişir). Modüler Batarya : Bir batarya; radar, kontrol merkezi, jeneratör ve 8 adet fırlatıcıdan oluşan bir ekip halinde çalışır.

: Bir batarya; radar, kontrol merkezi, jeneratör ve 8 adet fırlatıcıdan oluşan bir ekip halinde çalışır. Savaş Tecrübesi: Dünyada gerçek çatışma ortamlarında (Körfez Savaşı, Ukrayna vb.) en çok test edilmiş hava savunma sistemidir.

FÜZE PARÇALARI HATAY VE GAZİANTEP'E DÜŞMÜŞTÜ

İran'ın ABD ve İsrail hedeflerine misilleme saldırılarında fırlatılan füzeler Türk hava sahasına girerken imha edilmişti. Hava NATO unsunları tarafından imha edilen füzelerin parçaları Hatay ve Gaziantep'e düşmüştü.