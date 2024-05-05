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05 May 2024 13:09 - Güncelleme : 05 May 2024 13:10

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr

MSB'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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