05 May 2024 13:09 - Güncelleme : 05 May 2024 13:10
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
MSB'nin açıklamasında şöyle denildi:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesindeki 3 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
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Kaynak: Tgrthaber.com.tr