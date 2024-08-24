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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:31
MSB duyurdu! Irak&#039;ın kuzeyine operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yaptığı operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

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Kaynak: tgrthaber.com
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