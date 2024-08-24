MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon

24 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 14:31

MSB duyurdu! Teröre büyük darbe: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirildi

MSB duyurdu! Teröre büyük darbe: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"